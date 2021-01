Aktien: Moderna-Aktie zieht wieder an

Anzeige / Werbung Für den Corona-Impfstoff des US-Herstellers Moderna sind baldige weitere Lieferungen an die Bundesländer geplant. Nach den ersten 63.600 Dosen zum gestrigen Auftakt sollen wöchentlich neue Lieferungen folgen. Der Impfnotstand hierzulande soll durch große Lieferungen von Moderna im Februar behoben werden. In der Woche vom 8. Februar sollen weitere 226.800 Dosen und in der Woche vom 22. Februar noch einmal 674.400 Dosen geliefert werden. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Das Präparat von Moderna ist der zweite zugelassene Impfstoff neben dem Mittel der Hersteller Biontech und Pfizer. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet bis Ende des ersten Quartals mit zwei Millionen Dosen von Moderna für Deutschland, im Laufe des Jahres mit 50 Millionen Dosen. Eine Wahlmöglichkeit welcher Impfstoff der einzelne erhält, gibt es laut Spahn nicht, da die Mengen an Impfstoff derzeit zu gering seien. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) sind inzwischen (Stand: 12. Januar, 13 Uhr) 688.782 Menschen gegen die Infektionskrankheit geimpft worden. Unterdessen wurde bekannt, dass der schwedisch-britische Pharmakonzern AstraZeneca die Zulassung seines Corona-Impfstoffes bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA beantragt hat. Der Impfstoff könnte nach Einschätzung der EU-Kommission Ende Januar zugelassen werden. Die Bewertung des AstraZeneca-Stoffs wird in einem beschleunigten Zeitrahmen erfolgen. Die EU-Kommission hat bis zu 400 Millionen Dosen des Mittels für die 27 Mitgliedstaaten bestellt. Davon sollen 56 Millionen Dosen nach Deutschland gehen. Großbritannien setzt den Impfstoff bereits seit gut einer Woche ein. Moderna-Aktie dreht wieder nach oben Die Aktie von Moderna hat sich nach dem Absturz seit Ende November wieder leicht erholen können. Auch der MACD dreht nach oben und signalisiert eine zunehmend positive Dynamik. Eine nachhaltige Verbesserung der charttechnischen Situation stellt sich aber erst dann ein, wenn der Kurs die Abwärtstrendlinie bei rund 135 Dollar überspringt.

