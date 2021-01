Auftrag für Andritz: Der in Graz ansässige Technologiekonzern erhielt von thyssenkrupp rothe erde Ring Mill den Auftrag zur Lieferung von acht Kammerschmiedeöfen für das Werk in Xuzhou, China. Die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2022 geplant. Die neue Produktionslinie ist laut Andritz ein bedeutendes Investitionsprojekt von thyssenkrupp rothe erde in China und der dritte an Andritz vergebene Auftrag zur Lieferung eines Ofens.

Den vollständigen Artikel lesen ...