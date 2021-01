Im Gegensatz zum Trend in Europa gab es für den heimischen Markt eine Verbesserung, der ATX konnte mit einem Plus von 0,7% den Handel beenden. Nach einem starken Beginn gab es zunächst Rückgänge und am Nachmittag rutschte der österreichische Leitindex in den negativen Bereich, ehe mit der Eröffnung der US-Börsen eine Schlussoffensive begann. Die Banken hatten eine unterschiedliche Entwicklung, die im Index stark gewichtete Erste Group konnte um 1,7% anziehen, für die Bawag gab es ein Plus von 1,2%, die Raiffeisen hingegen musste um 0,6% nachgeben. Erneut unterschiedlich verlief die Entwicklung bei den Versorgern, Verbundmusste weiter abgeben und 1,8% tiefer schliessen, konnte sich aber von den Tagestiefstständen deutlich erholen, EVN erzielte ...

