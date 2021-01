Ein Bitcoin-Zertifikat war 2020 mit einem Umsatz von 199 Mio. Euro erneut das beliebteste Produkt an der Frankfurter Zertifikatebörse. Insgesamt stieg das Handelsvolumen im vergangenen Jahr um 71 Prozent auf 21,1 Mrd. Euro. Die Gesamtzahl der in strukturierten Produkten ausgeführten Orders lag im abgelaufenen Jahr bei 3,9 Mio. Während die Zahl der Handelsaufträge damit weit höher lag als 2019 (+79%), ist die durchschnittliche Ordergröße von 5.700 Euro auf 5.450 Euro gesunken. Der Umsatzanteil ausländischer Teilnehmer betrug 14,4 Prozent und war damit auf Vorjahresniveau. "Mit Zertifikaten ließen sich im vergangenen Jahr gute Renditen erwirtschaften. Es freut uns sehr, dass neue, jüngere Anleger verstärkt den Weg an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...