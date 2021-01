Das auf das chemische Recycling von Kunststoffabfällen spezialisierte Unternehmen Quantafuel ASA übernimmt 40 Prozent der Anteile am norwegischen Abfallhändler Geminor. Das teilte Geminor mit. Alleiniger Eigentümer ist bislang die Holdinggesellschaft Geminor Invest AS, die zusammen CEO Kjetil Vikingstad und COO Ralf Schöpwinkel gehört. Geminor beschäftigt derzeit 80 Mitarbeiter in zehn Ländern und ...

