Original-Research: tick Trading Software AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu tick Trading Software AG



Unternehmen: tick Trading Software AG

ISIN: DE000A0LA304



Anlass der Studie: Managementinterview

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann



12.01.2021 - Interview mit der tick Trading Software AG

'Die Vollausschüttung ist Teil unserer Satzung, Dividendenvorschlag: 2,01 EUR je Aktie'



Mit der Gründung der tick Trading Software AG (tick-TS) im Jahre 2002 setzten sich Oliver Wagner, Matthias Hocke und weitere Unternehmer aus der Finanzindustrie die Entwicklung einer der professionellsten und fortschrittlichsten Handelsplattformen zum Ziel. Mit der TradeBase MX Plattform stellt die tick-TS AG diese nun weltweit erfolgreich ihren Kunden zur Verfügung. Seit einigen Jahren komplettieren neben der TBMX Plattform direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur und eine TBMX White Label App sowie ein e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA- Vorschriften das Portfolio des Unternehmens. Mit ihrem umfassenden Leistungsangebot adressiert der Spezialsoftwareanbieter insbesondere Banken und Finanzdienstleister (Finanzintermediäre).



tick-TS hat vor wenigen Wochen die Prognose für das Geschäftsjahr 2020/2021 bekannt gegeben. Das Management des Unternehmens erwartet für diese Geschäftsperiode einen Jahresüberschuss in einer Spanne von 1,80 bis 2,10 Mio. EUR. Vor diesem Hintergrund haben wir die Chance genutzt, um mit Carsten Schölzki, dem Vorstand des Spezialsoftwareanbieters, zur aktuellen Geschäftsentwicklung, Strategie und zu den Perspektiven des Unternehmens ein Interview zu führen.



GBC AG: Der Finanzsektor wird seit geraumer Zeit durch eine verstärkten Regulierung, eine zunehmenden Digitalisierung und einen verstärkten Börsenhandel geprägt? Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund das aktuelle Marktumfeld und den Markt für Ihr Unternehmen?

Carsten Schölzki: Die Corona Krise hat die generelle Digitalisierung beschleunigt. Die dadurch ausgelöste hohe Volatilität an den Börsen, im Zusammenhang mit den inzwischen sehr simplen digitalen Möglichkeiten des Handelns hat immer mehr Menschen zu Aktienhändlern gemacht. Es gibt alte und neue Spieler am Markt, die sich verstärkt um die Privatinvestoren kümmern wollen. Diese brauchen eine Anbindung an die Märkte, sowie auch eine Anbindung an eine Abwicklungsbank, vielleicht auch ein Frontend. So sehen wir darüber hinaus auch großes Potential in unserer White Label App.

Zuletzt zeigte sich ein Trend, dass plötzlich wieder neue Anleger an den deutschen Kapitalmärkt 'strömen', was die Börsenentwicklung und Aktionärskultur positiv beeinflusst hat. Ein anhaltender und nachhaltiger Trend aus Ihrer Sicht?



Carsten Schölzki: Aus meiner Sicht, hat diese Tendenz schon länger darauf gewartet, ein Trend zu werden. Wie wir in unserer Präsentation erläutert haben, klammern sich die Deutschen traditionsgemäß sehr an ihre Sparguthaben und ihre Kapital-Lebensversicherung. Die niedrige Zinsprognose, die unsicheren Renten und die hohen Immobilienpreise lockt den Verbraucher zu einer vermehrten Teilhabe am Aktienmarkt. Wir rechnen damit, dass der Trend nachhaltig ist.



GBC AG: Ihre Softwaregesellschaft verfolgt allgemein eine wachstumsorientierte Unternehmensstrategie. Bitte erläutern Sie uns kurz Ihren aktuellen strategischen Fokus?



Carsten Schölzki: Ja, wir wachsen kontinuierlich, obwohl wir in unserer Satzung für die Dividende eine Vollausschüttungsgebot haben. Unsere bisherige Strategie war sehr erfolgreich. Wir wollen weiter auf gesunde und nachhaltige Weise wachsen und nach und nach neue Produkte vorstellen und neue Kunden gewinnen.



GBC AG: Mitte Dezember 2020 hat tick-TS im Rahmen der Bekanntgabe der Geschäftszahlen zum Geschäftsjahr 2019/2020 zum dritten Mal in Folge ein Rekordergebnis bei Umsatz und Ertrag erzielt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte die Softwaregesellschaft Umsatzerlöse in Höhe von 7,32 Mio. EUR und hierbei einen Jahresüberschuss von 2,01 Mio. EUR erwirtschaften. Was waren aus Ihrer Sicht die wesentlichen Gründe für dieses erfolgreiche Ergebnis und wie fällt Ihr Fazit insgesamt für dieses Geschäftsjahr aus?

Carsten Schölzki: Wir sind mit dem vergangenen Geschäftsjahr sehr zufrieden. Die Umstellung auf Homeoffice hat reibungslos funktioniert. Wegen der Corona Krise haben unsere Kunden den Start von Projekten z.T. verschoben. Dies wurde aber durch den vermehrten Handel und die damit bei uns gestiegenen variablen Umsätze mehr als ausgeglichen.

GBC AG: Am 7. Dezember 2020 haben Sie Ihre Ergebnisguidance für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 herausgegeben und hierbei ein Jahresüberschuss im Bereich von 1,80 bis 2,10 Mio. EUR in Aussicht gestellt. Was können die Investoren in dieser Geschäftsperiode von Ihrem Unternehmen erwarten?



Carsten Schölzki: Wir sind auf einem guten Pfad und wollen ihn auch beibehalten. Da die Corona-Krise noch nicht überstanden ist, rechnen wir mit einem ähnlichen Verhältnis von variablen und wiederkehrenden Erlösen. Durch das wachsende Interesse neuer Bevölkerungsgruppen am Kapitalmarkt erwarten wir ein echtes Wachstum der Branche. Und wir wachsen mit unseren Kunden.



GBC AG: tick-TS gilt für viele Kapitalmarktkenner als 'Dividendenperle' und schüttet seine Gewinne nahezu vollständig aus. Bitte erläutern Sie nochmal Ihre nachhaltige Dividendenpolitik?



Carsten Schölzki: Die Vollausschüttung ist Teil unserer Satzung. Das ist meines Wissens in Deutschland nahezu einmalig. Das bedeutet, dass wir jedes Jahr unseren gesamten Gewinn als Dividende ausschütten. Unser Dividendenvorschlag auf Basis des festgestellten Jahresabschlusses für 2019/2020 ist bei 2,01 Euro.



Das Thema ESG/Nachhaltigkeit wird immer wichtiger für Investoren. Welchen Stellenwert hat der Nachhaltigkeitsaspekt in Ihrer Unternehmensstrategie bzw. Geschäftspolitik?



Carsten Schölzki: Nachhaltigkeit ist uns nicht nur wegen unserer Investoren wichtig, auch für unsere Kunden und unsere Mitarbeiter ist das ein wichtiges Thema. Unser Ziel ist es, langfristig einen klimaneutralen Arbeitsplatz sicherzustellen. Wie von mir in unserer letzten Hauptversammlung erläutert, ist Nachhaltigkeit neben Stabilität und Agilität einer unserer Werte, an denen wir uns orientieren.

GBC AG: Wo sehen Sie tick-TS in den kommenden drei bis fünf Jahren, insbesondere im Hinblick auf Geschäftsvolumen und Produkte sowie Dienstleistungen?



Carsten Schölzki: Wir möchten auch in den nächsten Jahren weiter wachsen und unsere Software und Dienstleistungen weiter ausbauen, neue Produkte auf den Markt bringen und zusätzliche Kunden anziehen.



GBC: Herr Schölzki, vielen Dank für das Gespräch.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21990.pdf



Kontakt für Rückfragen

Jörg Grunwald

Vorstand

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 13.01.2021 (11:39 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 13.01.2021 (12:00 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°