Die S Immo will sich Kapital über einen fix verzinslichen Green Bond mit einer Laufzeit von sieben Jahren hereinholen. Der Nettoemissionserlös soll für zukünftiges Wachstum eingesetzt und der vollständigen oder teilweisen (Re-)Finanzierung von nachhaltigen Projekten im Einklang mit dem auf der Website veröffentlichten Sustainable Bond Framework gewidmet werden, so die Gesellschaft. Als Sole-Lead-Manager und Bookrunner wurde die Erste Group Bank AG mandatiert. Details sollen nach Festlegung der Konditionen (Emissionspreis, Kupon, etc.) und des Emissionsvolumens im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens vor Beginn der Retail-Zeichnungsfrist (voraussichtlich vom 28.01.2021 bis 03.02.2021) auf der Website veröffentlicht werden, heißt es.

Den vollständigen Artikel lesen ...