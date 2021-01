Der Chemiekonzern BASF schließt seinen Produktionsstandort in Leuna. Von der Maßnahme, mit der das Unternehmen seine Polyamid-Compoundierung konsolidieren will, sind rund 100 Mitarbeiter betroffen. Der Chemiekonzern will sein europäisches Netzwerk der Ultramid-Compoundierung auf drei Standorte in Deutschland konzentrieren. Die Schließung soll bis zum 30. April 2022 abgeschlossen sein; insgesamt betroffen sind davon rund 100 Mitarbeiter. Künftig soll die Compoundierung der Polyamidprodukte in den verbleibenden Anlagen in Ludwigshafen, Schwarzheide und Rudolstadt erfolgen. Das Unternehmen will nach ...

