Zürich (awp) - Beim Sanitärtechniker Geberit wird der langjährige Finanzchef Roland Iff am Ende des laufenden Jahres in den Ruhestand treten. Die Suche nach einem Nachfolger laufe bereits, schreibt der Konzern am Donnerstag. Roland Iff startete seine Laufbahn bei der Geberit bereits im Jahr 1993 als Leiter der Konzernentwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...