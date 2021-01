Aktien: Shop Apotheke boomt weiter - Walgreens ist ein Nachzügler

Anzeige / Werbung Vom in der Corona-Krise boomenden Onlinehandel profitiert auch die deutsch-niederländische Shop Apotheke. Das MDax-Unternehmen wächst deutlich, dagegen musste Walgreens erst die Corona-Krise überwinden. Die Coronavirus-Krise und die mit ihr einhergehenden Einschränkungen haben der deutsch-niederländischen Online-Apotheke Shop Apotheke im vergangenen Jahr einen Wachstumsschub beschert. Auch die Zahl der Nutzer schnellte in die Höhe. Die eigenen Erwartungen wurden den Angaben zufolge übertroffen. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Der Umsatz lag nach vorläufigen Zahlen des Unternehmens zufolge 2020 bei 968,2 Millionen Euro. Das sei ein Plus zum Vorjahr von 38 Prozent gewesen. Angestrebt hatte Shop Apotheke Europe einen Erlöszuwachs von 35 Prozent. Die Zahl der aktiven Kunden schnellte im abgelaufenen Jahr auf 6,3 Millionen in die Höhe. Das Plus gegenüber 2019 betrug damit 1,3 Millionen. Zum Ergebnis äußerte sich das Unternehmen nicht. "2020 war ein herausforderndes, aber auch ein herausragendes Jahr für uns", sagte Konzernchef Stefan Feltens. Der Start in das laufende Jahr sei zudem "sehr gut" gewesen. Das hohe Wachstumstempo halte an, unterstrich er. Walgreens-Aktie läuft sich warm Während die Aktie von Shop-Apotheke mit einem Kursplus von mehr als 200 Prozent in 2020 der beste Wert im MDAX war, litt die Aktie der größten US-Apothekenkette Walgreens Boots Alliance unter der Corona-Krise und hat erst zum Ende des Jahres 2020 den Abwärtstrend überwunden. Die Aktie legte seitdem kräftig zu und hat etliche charttechnische Widerstände durchbrochen. Auch die 200-Tagelinie (rot) konnte wieder überwunden werden. Der nächste Widerstand bei 54 Dollar rückt damit ins Blickfeld, unterstützt von einem steigenden MACD (Momentum). Enthaltene Werte: US0231351067,US9314271084,NL0012044747

