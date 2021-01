Die aktuell längste Serie: Aumann mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 26.99%) - die längste Serie dieses Jahr: Callaway Golf 7 Tage (Performance: 13.79%). Tagesgewinner war am Mittwoch Lion E-Mobility mit 11,32% auf 4,23 (185% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 12,50%) vor Telefonica mit 9,67% auf 3,95 (180% Vol.; 1W 13,19%) und Klondike Gold mit 6,43% auf 0,15 (651% Vol.; 1W -1,97%). Die Tagesverlierer: Noble Corp plc mit -22,82% auf 0,02 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -8,00%), SLM Solutions mit -6,92% auf 19,50 (68% Vol.; 1W 19,78%), ProSiebenSat1 mit -5,91% auf 13,30 (232% Vol.; 1W -5,54%)Die höchsten Tagesumsätze hatten General Motors Company (4797,93 Mio.), Vestas (3518,99) und Palantir (2612,04) ....

