Das heimische Öl- und Gasunternehmen OMV veröffentlichte sein Trading Update für das 4. Quartal 2020. Im Upstream ging die Gesamtproduktion im Vergleich zum Vorjahr von 505 auf 472 kboe/d zurück. Die Gesamtverkaufsmenge liegt bei 454 kboe/d (Vorjahres-Quartal 477). Im Geschäft mit der Weiterverarbeitung von Rohöl zu Treibstoffen stieg die Raffineriemarge auf 1,71 Dollar je Barrel von 5,02 im Vorjahres-Quartal bzw. 0,87 Dollar im 3. Quartal 2020. Die OMV hat in Q4/20 einen positiven Beitrag im Bereich eines mittleren zweistelligen Euro-Millionenbetrags aus Hedges auf die Raffineriemarge realisiert. Die OMV hat am 29. Oktober den Erwerb des zusätzlichen 39%-Anteils an der Borealis abgeschlossen. Mit dem Abschluss der Transaktion wird die Borealis in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...