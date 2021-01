Heute Abend um 19 Uhr geht aktienlust.tv wieder mit seiner Börsen-Show live. Zu Gast ist u.a. die bekannteste und beliebteste deutsche TV-Moderatorin Birgit Schrowange, die schon seit vielen Jahren begeisterte Börsianerin ist. Sie wird uns einen Einblick in ihre Anleger-Karriere geben, ihre Favoriten vorstellen und auch ein Appell an alle Frauen richten, sich mehr mit Aktien zu beschäftigen. Im Börsen-Spiel geht es derweil heiß her. Heute haben alle drei Börsenspiel-Teilnehmer Veränderungen vorgenommen. ...

