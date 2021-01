Liebe aktive Börsianer! (Christian Drastil) Um 12:06 liegt der ATX mit +0.86 Prozent im Plus bei 2992 Punkten. Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +1.89% auf 37.7 Euro, dahinter Verbund mit +1.78% auf 77.3 Euro und FACC mit +1.56% auf 9.13 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13966 (+0.19%). Als Statistiker hab ich derzeit eine Lieblingsgeschichte, ich setze die Soap Opera fort: Lenzing ist nun schon 13 Tage in Folge im Plus. Die Aktie hat dabei 26,61 Prozent gewonnen (Einzeltage: 5,38; 4,61; 4,1; 2,52; 0,12; 0,12; 0,12; 0,24; 2,1; 1; 2,95; 0,13; 0,65) und hat damit die längste Aufwärtsphase in der eigenen Börsegeschichte laufen. Der Wanderpokal steht bei der UBM (14 Tage). Um ihn zu sich zu holen, muss man überbieten. Lenzing müsste also noch heute und ...

