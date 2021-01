Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . Um 12:06 liegt der ATX mit +0.86 Prozent im Plus bei 2992 Punkten. Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +1.89% auf 37.7 Euro, dahinter Verbund mit +1.78% auf 77.3 Euro und FACC mit +1.56% auf 9.13 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13966 (+0.19%). - Warum der UBM-CEO putzt und was er von Lenzing hält- PIR-News: Wiener Börse, Andritz, Pierer Mobility, S Immo, Polytec, A1 Telekom Austria- Kurze: Agrana, OMV, Valneva, SBO- Unser Robot sagt: Porr, S Immo, Andritz und weitere Aktien auffällig- Börsegeschichte 14.1.- Österreich-Depots: Wir lassen uns Wunschzertifikate emittieren- wikifolio Stockpicking Osterreich DE000LS9BHW2: +0.19% vs. last gabb, +3.05% ytd, +58.60% seit Start 201 Bitte weitersagen : ...

Den vollständigen Artikel lesen ...