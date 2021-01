Auch die Abläufe rund um die Produktion haben sich verändert. So sehen wir einen Trend von Off-Shoring nach Asien zurück zum In-Shoring nach Europa. Das verkürzt Lieferketten und schafft mehr Nähe zu den Partnern. Eine wettbewerbsfähige Produktion in Europa bedingt allerdings einen hohen Automatisierungsgrad. Erforderlich sind dazu modernste Technologien. Bis 2025 werden rund 75.000 Millionen Maschinen in das Internet of Things (IoT) und das Industrial Internet of Things (IIoT) eingebunden sein. Die führenden Marktforschungsinstitute prognostizieren ein jährliches Wachstum von 31 Prozent. Aufgrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...