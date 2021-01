Cannabis - "Wo steht Aphria heute eigentlich?", so Harald Steinle zu sich selbst, während er sein Handy aus der Hosentasche holt. "Da geht doch bald die Rally weit... - oh, neue Nachrichten in der Gruppe! Haha, so true! Das GIF kannte ich aber schon. So. Und was ist das hier? Haha, nein, das Video habe ich noch nicht gesehen!" Er klickt auf einen YouTube-Link und sieht sich ein Video über die unwahrscheinliche Freundschaft zwischen einem Hund und einem Papagei an. "Haha, wie goldig! Dass der einfach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...