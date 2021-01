Die Wiener Börse feiert ihr 250 Jahre-Jubiläum. Gegründet 1771 von Maria Theresia, ist sie eine der ältesten Nationalbörsen weltweit. Der erste Handelstag fand am 2. September 1771 statt. Mit der Oesterreichischen Nationalbank notierte ab 1818 die erste Aktie in Wien. Seit 1869 können Anleger auf den Handel von Porr- und Wienerberger-Aktien bauen, die ältesten durchgehend notierten Gesellschaften an der Wiener Börse. Im Mai 1991 wurde der österreichische Leitindex ATX ins Leben gerufen und der Handel zunehmend elektronisch. Seit der Einführung von Xetra im Jahr 1999 wird der Handel komplett digital abgewickelt. "Beethoven, der im vergangenen Jahr seinen 250. Geburtstag feierte, zählte zu den ersten Aktionären in ...

