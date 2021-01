Ende 2020 wurde ein Abschnitt der Gaspipeline Nord Stream 2 in der Ausschließlichen Wirtschaftszone der Bundesrepublik fertiggestellt. Am Freitag sollen die Arbeiten vor der Küste Dänemarks weitergehen - und es besteht Hoffnung.Denn das am Bau der Ostsee-Gaspipeline beteiligte Verlegeschiff "Fortuna" hat den Wismarer Hafen verlassen. Das russische Schiff sei von Schleppern aus dem Hafen heraus in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...