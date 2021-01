In seiner neuen Position möchte Bolkenius bewährte Strukturen beibehalten, aber auch Änderungen anregen und umsetzen: "Eines der Ziele ist, den Produktent-stehungsprozess zu verschlanken. Der Markt wird immer schnelllebiger, und um weiterhin agieren zu können, müssen wir Innovationen in kürzerer Zeit realisieren." Durch seine bisherige Position als Geschäftsführer von emco Klima, die er seit 2014 innehatte, kennt Bolkenius seinen neuen Aufgabenbereich bereits: "Vor der voll-ständigen Integration in die Kampmann GmbH & Co KG zu Beginn dieses Jahres war emco Klima drei Jahre lang ein eigenständiges Tochterunternehmen in der Kampmann Group. ...

