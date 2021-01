Aktien: Roche etabliert neues Grippemittel

Anzeige / Werbung Die Corona-Krise gewinnt mit mehreren mutierten Virusvarianten wieder deutlich an Dynamik. Der Schweizer Pharmakonzern Roche schafft auf einem ähnlichen Gebiet etwas Historisches. Während das Augenmerk der Welt auf Medikamente und Impfstoffe gegen das Sars-CoV-2-Virus gerichtet ist, gelingt dem Schweizer Pharmakonzern Roche beim Thema Grippe ein Durchbruch: Die Europäischen Kommission hat das Grippemittel Xofluza des Unternehmens zugelassen. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich dabei um die erste neue Grippe-Arznei seit fast 20 Jahren, die in Europa zugelassen werde. Xofluza ist den Angaben zufolge als orale Einzeldosis zur Behandlung von Grippe-Patienten ab zwölf Jahren vorgesehen. Xofluza reduziert den Angaben zufolge die Virusreplikation. Es kann dem Patienten dabei helfen, schneller zu genesen. Gleichzeitig kann das Roche-Medikament auch präventiv bei Personen eingesetzt werden, die mit Grippe-Patienten in Kontakt gekommen seien. Roche-Aktie stabilisiert sich Die Aktie von Roche wurde bisher nicht als Corona-Gewinner betrachtet, doch mit der Zulassung eines Grippemittels kann sich das ändern. Aktuell erholt sich der Titel von seinem mittelfristigen Abwärtstrend und nähert sich der 200-Tagelinie (rot) an. Seinen mittelfristigen Abwärtstrend hat der MACD (Momentum) bereits in Angriff genommen und leicht überwunden. Enthaltene Werte: CH0012032113,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

