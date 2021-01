++ Europäische Aktienmärkte eröffnen voraussichtlich schwächer ++ US-Einzelhandelsumsätze sollten im Vergleich zum Vormonat stagnieren ++ Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo veröffentlichen ihre Quartalszahlen ++ Die europäischen Märkte werden am letzten Handelstag der Woche voraussichtlich schwächer eröffnen. Was die Wirtschaftsdaten betrifft, so sind die US-Einzelhandelsumsätze ...

