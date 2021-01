Die aktuell längste Serie: Aumann mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 34.30%) - die längste Serie dieses Jahr: Callaway Golf 7 Tage (Performance: 13.79%). Tagesgewinner war am Donnerstag Noble Corp plc mit 117,39% auf 0,05 (846% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 117,39%) vor 3D Systems mit 36,21% auf 32,01 (102% Vol.; 1W 39,42%) und Mologen mit 16,56% auf 0,04 (47% Vol.; 1W -18,60%). Die Tagesverlierer: Snapchat mit -8,24% auf 49,03 (173% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -6,50%), Vapiano mit -4,71% auf 0,26 (37% Vol.; 1W -8,68%), Steinhoff mit -4,35% auf 0,06 (118% Vol.; 1W 0,00%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Wells Fargo (3882,05 Mio.), General Motors Company (3796,71) und Coca-Cola (3377,53). Umsatzausreisser ...

