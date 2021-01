Am Mittwoch ein Großauftrag aus Brasilien, am Donnerstag aus Schweden - und am Freitag vermeldet Nordex, dass trotz Corona-Krise das Auftragsvolumen im vergangenen Jahr nur leicht zurückgegangen ist. Die Kursverluste zu Wochenbeginn - vergessen.Am Dienstag hatte der frühzeitige Rücktritt des Finanzchefs Christoph Burkhard bei der gut gelaufenen Nordex-Aktie noch zu Gewinnmitnahmen geführt. Die Beteiligung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...