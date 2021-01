Mitrechnen tun wir beim massgeblichen Fall für die ATX-Umstellung. Wer hat mehr kumulierten Umsatz seit Ende Februar 2020? Und da hat die EVN gestern die Telekom Austria erstmals seit langem überholt. Es wird ganz eng bis Ende Februar 2021. Abschliessend: Nach 20 Jahren erfolgreicher IR bei Telekom Austria, Polytec und zuletzt FACC kündigt Manuel Taverne im Talk mit dem gabb ein neues Chapter ausserhalb des österreichischen Kapitalmarkts an. Manuel hat viel Innovation in die IR-Szene gebracht. We stay tuned. Danke! (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.01.)

