Eine Aktie, die sich toll entwickelt hat, ist Lenzing. Seit gestern ist das Unternehmen auch unter den PIR-Partnern. Die Übernahme des Wanderpokals für die längste Plustagesserie im ATXPrime (alle Serien seit Anfang 2019 wurden für den Pokal herangezogen) ist sich nicht ausgegangen, nach 13 Tagen in Folge war gestern Schluss, UBM schaffte 14 Tage. Im gestrigen gabb war das noch offen und wir zitierten UBM-CEO Thomas Winkler, der ja früher auch im Lenzing-Vorstand war: "Lenzing ist ein geniales Unternehmen für das 21. Jahrhundert, wirklich nachhaltig, Wolle von echten Bäumen. Und der absolute Kurs nahe 100 schließt auch an alte Zeiten an. Ich freue mich für meine ehemaligen Kollegen und putze den Pokal schon einmal ..." Heute kam der Return ...

