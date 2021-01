COVID-19-Impfstoffe und -Therapeutika sind inzwischen für den Einsatz verfügbar und müssen bei der geforderten Temperatur sicher in der ganzen Welt verteilt werden. Der Geschäftsbereich BioThermal von Peli liefert temperaturkontrollierte Verpackungen, die den Anforderungen gerecht werden und die so wertvolle Nutzlast schützen. Die innovativen Kühlketten-Verpackungslösungen von Peli sind seit fast 20 Jahren die erste Wahl von Pharmaherstellern, um lebensrettende Produkte in die ganze Welt zu versenden. Um die aktuellen Herausforderungen zu meistern, haben die Produzenten ihre bestehenden Produkte ...

