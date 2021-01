Der Bericht der Uni-Michigan zum Verbrauchervertrauen zeigte neben dem Rückgang auch einen Anstieg der Inflationserwartungen in der 1- und 5-Jahres-Perspektive. Noch wichtiger ist, dass der 1-Jahres-Ausblick auf schwindelerregende 3% gestiegen ist, was ein Fragezeichen hinter die Preisstabilität in den USA setzt. Höhere Inflationserwartungen sind eine schlechte Nachricht für die Indizes, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...