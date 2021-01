The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.01.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.01.2021



ISIN Name

AU000000GSW6 GETSWIFT LTD

DE000A3H22V9 CENTROTEC SE Z.VERK.

DE0005407506 CENTROTEC SE INH O.N.

FR0000121501 PEUGEOT SA EO 1

KYG211231074 C.HUIYUAN JUICE DL-,00001

NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOM. 0,01

US33812L1026 FITBIT A DL-,0001

US69423U3059 PACIFIC ETHAN. DL-,015

