16.01.2021 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX kratzte diese Woche an der 3,000-Punkte Marke, an der er zumindest vorläufig noch knapp scheiterte. Dennoch ging sich ein Wochenplus von 1,5% aus. Von den ATX Schwergewichten trieben insbesondere unsere neue Kauf-Empfehlung Andritz und die OMV nach guten Q4-Indikatoren den Leitindex an. Trotz weiter hoher Corona-Zahlen und der Unsicherheit über eine neue noch ansteckendere Virusvariante treibt die Hoffnung auf ein besseres Jahr 2021 die Investoren weiter in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...