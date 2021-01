Die neue Gruppe heisst Stellantis und hat grosse Standbeine in Europa und Nordamerika. Sie führt 14 Automarken wie Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Maserati oder Alfa Romeo. Beschäftigt werden rund 400'000 Menschen.Grössere Ereignisse zum Start des Autogiganten am Wochenende sind dem Vernehmen nach nicht geplant. Am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...