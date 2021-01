Das tut richtig weh, was Plug Power in diesen Tagen durchleben muss! Der Kurs muss unfassbare Einbußen in Kauf nehmen, was der aktuellen Politik von Noch-Präsident Trump geschuldet ist. Die Anleger sind in keinster Weise begeistert von den letzten Handlungen der Amtszeit des Chaos-Präsidenten. Er scheint nicht daran interessiert zu sein, ein positives Vermächtnis zu hinterlassen!

Anmerkung der Redaktion: Nach dem herausragenden Jahr 2020 für Plug Power, werden aktuell weiterhin neue Maßstäbe gesetzt und die Aktie befindet sich auf einem Rekordniveau. Die Chancen, dass Plug Power auch 2021 zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...