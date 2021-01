Beide Produkte basieren auf Altkunststoffen aus Verbrauchsquellen, die sonst auf Deponien oder in Verbrennungsanlagen entsorgt würden. Das unter Einsatz fortschrittlicher Recyclingtechnologie zurückgewonnene Material fließt als Rohstoff wieder in die Produktionskette zurück, um daraus neuwertige Kunststoffe zu produzieren. Das Kreislaufpolyamid wird in Kooperation mehrere Partner der Wertschöpfungskette ...

Den vollständigen Artikel lesen ...