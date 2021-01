Entsprechend würden Abstimmungen und Wahlen über die unabhängigen Stimmrechtsvertreter erfolgen, teilte Roche am Montag mit.Damit werden an der Generalversammlung vom 16. März einzig statutarisch notwendige Personen in den Räumlichkeiten am Roche-Sitz in Basel anwesend sein. Die Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...