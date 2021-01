Andritz setzt Änderungen in der Unternehmensstruktur im Bereich "Metals" um, um "die Leistungsfähigkeit zu erhöhen und die Kundenanforderungen besser zu erfüllen", wie das Unternehmem mitteilt. So werden Andritz Asko Inc., Andritz Asko BV, Andritz Herr-Voss Stamco Inc. und Andritz Metals Inc. zur neuen Tochtergesellschaft Andritz Metals USA Inc mit Hauptsitz in Callery, PA, und den weiteren Standorten Ambridge PA, Canonsburg PA, Conway PA, Homestead PA, Novi MI, Rockhill SC, Chesterton IN, South Holland IL, sowie Amsterdam, Niederlande. Andritz Sundwig GmbH wurde in Andritz Metals Germany umbenannt - in den kommenden Monaten werden Andritz Maerz GmbH und Andritz FBB GmbH mit Andritz Metals Germany GmbH als aufnehmende Gesellschaft zusammengelegt. Andritz Selas SAS ...

Den vollständigen Artikel lesen ...