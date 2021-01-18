BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 36 (29) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 620 (610) EUR - 'HOLD'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 7,50 (8,60) EUR - 'MARKET-PERFORM'CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR 1&1 DRILLISCH AUF 19,60 (23) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE SENKT KLÖCKNER & CO AUF 'UNDERPERFORM' (OUTPERFORM) -ZIEL 6,80EURCREDIT SUISSE SENKT SALZGITTER AUF 'UNDERPERFORM' (OUTPERFORM) -ZIEL 17 (16)EUR DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 27 (26) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 20 (13) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR TRATON AUF 30 (22) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 13 (8) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 84 (83) EUR - 'SELL'GOLDMAN HEBT INFINEON AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 42,70 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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