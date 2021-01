Ein Übernahmeangebot für Carrefour ist offenbar durch die französische Regierung blockiert worden Total kauft ein Fünftel der Anteile der indischen Adani Green Energy Ltd Aareal Bank erwartet für 2020 negatives Betriebsergebnis in "zweistelliger Millionenhöhe" Dt Beteiligung wird für das Q1 ein deutlich besseres Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis als vor Jahresfrist ausweisen Endor - Ergebnisprognose für Gesamtjahr 2020 bestätigt Fraport sieht Passagieraufkommen 2021 bei bis zu 45% des Jahres 2019 Hypoport trotzt Corona-Jahr - deutliche Marktanteilsgewinne Media and Games Invest unterzeichnet Vertrag über Erwerb von KingsIsle und erhöht Group-EBITDA um ca. 60% Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den ...

