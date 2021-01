Die Aktie der Deutschen Wohnen SE (DWNI.DE) gewinnt am Montag 0,5% an Wert. Der heutige Anstieg ist positiv zu bewerten, sorgt jedoch nicht für mehr Klarheit. Seit letzter Woche steckt der Kurs aufgrund einer Reihe an tieferen Hochs und höheren Tiefs in einem symmetrischen Dreiecksmuster fest. Ein Ausbruch aus der Formation dürfte über die Richtung des nächsten Impulses entscheiden. Eine wichtigere ...

