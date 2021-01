Um 12:30 liegt der ATX mit +0.57 Prozent im Plus bei 2965 Punkten. Topperformer der PIR-Group sind Erste Group mit +1.61% auf 26.52 Euro, dahinter Österreichische Post mit +1.15% auf 30.7 Euro und Wienerberger mit +0.71% auf 28.38 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13793 (+0.03%). Wer der Elvis auf dem Cover ist und zwei Gründe, warum er dort ist. Den "Elvis auf dem Cover" von "30 Jahre ATX" (72 Seiten Print, digital unter https://boerse-social.com/pdf/magazines/30_jahre_atx ) wird die Börsecommunity sicher erkannt haben. Es ist Hannes Roither, Chefkommunikator und -IRler von Palfinger. Wir haben ihn 2016 in die Hall of Fame des Wiener Kapitalmarkts aufgenommen. Hintergrund ist die Präsenz: Niemanden sah man öfters auf Messen, Kapitalmarktevents, bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...