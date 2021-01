The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.01.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.01.2021



ISIN Name

BMG162581570 BROOKFIELD REN.CL.A S.5

FR0011910652 ANEVIA S.A. EO -,05

JP3436170009 SOFTBRAIN CO. LTD.

US1090431099 BRIGGS STRAT. CORP DL-,01

US20605P1012 CONCHO RESOURCES DL-,001

US7168301049 PEUGEOT (UN.ADR)/1/1 EO 1

VGG008271246 ADAMAS FINANCE ASIA LTD

