Die aktuell längste Serie: Rocket Internet mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 5.72%) - die längste Serie dieses Jahr: ADVA Optical Networking 7 Tage (Performance: 26.75%). Tagesgewinner war am Montag Leoni mit 12,83% auf 9,05 (169% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 22,70%) vor Kapsch TrafficCom mit 7,26% auf 16,25 (96% Vol.; 1W -1,52%) und ThyssenKrupp mit 7,04% auf 9,88 (134% Vol.; 1W 10,79%). Die Tagesverlierer: Wirecard mit -8,32% auf 0,46 (3% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -12,64%), Drillisch mit -3,19% auf 20,03 (197% Vol.; 1W -5,34%), Lufthansa mit -2,57% auf 10,25 (111% Vol.; 1W 0,89%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Novartis (821,76 Mio.), Nestlé (629,31) und SAP (449,42). Umsatzausreisser nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...