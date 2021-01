Die aktuell längste Serie: Fielmann mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 5.28%) - die längste Serie dieses Jahr: Aumann 7 Tage (Performance: 34.30%). Tagesgewinner war am Montag Klondike Gold mit 23,19% auf 0,17 (27% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 11,84%) vor Steinhoff mit 10,03% auf 0,07 (96% Vol.; 1W -1,47%) und Aareal Bank mit 7,66% auf 21,50 (235% Vol.; 1W 5,81%). Die Tagesverlierer: Noble Corp plc mit -11,17% auf 0,06 (36% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 138,46%), Samsung Electronics mit -4,79% auf 1390,00 (0% Vol.; 1W -7,82%), SLM Solutions mit -4,56% auf 18,42 (72% Vol.; 1W -13,32%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Vestas (1670,11 Mio.), Novo Nordisk (1088,77) und Roche GS (903,51). Umsatzausreisser nach ...

