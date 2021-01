Ein Höhepunkt des Tages ist die Anhörung der designierten US-Finanzministerin Janet Yellen vor dem amerikanischen Kongress.Frankfurt - Der Euro ist am Dienstag über 1,21 US-Dollar gestiegen. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2117 Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch unter der Marke von 1,21 Dollar notiert. Der Dollar gab im Gegenzug zu vielen Währungen etwas nach. Gegenüber dem Franken blieb der Euro mit 1,0772 im Vergleich zu 1,0776 am frühen Morgen praktisch stabil, wogegen sich der Dollar auf 0...

