In der Debatte um Homeoffice während der Corona-Pandemie fordern die Grünen, die Arbeitgeber müssten verpflichtet werden, Homeoffice zu erlauben, wo es möglich ist. Wer von zuhause aus arbeiten könne und wolle, müsse das sofort tun können. Die Bundesregierung will jedoch weiterhin auf Freiwilligkeit setzen - ohne Zwang. VDMA nennt Homeoffice-Zwang absurd Der Maschinenbauverband VDMA positioniert sich entschieden gegen Zwänge: "Homeoffice-Zwang wäre absurd!" Die Arbeitsorganisation jedes einzelnen Betriebes sei unterschiedlich und lasse sich nicht per Behördenverordnung von außen regeln. Zudem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...