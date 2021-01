Um 11:30 liegt der ATX mit +0.60 Prozent im Plus bei 3008 Punkten (erstmals seit Februar 2020 über 3000). Topperformer der PIR-Group sind Lenzing mit +2.87% auf 98.65 Euro, dahinter DO&CO mit +2.61% auf 63 Euro und Verbund mit +2.07% auf 75.325 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13876 (+0.20%). Good News hören wir von der Baader Bank. Für die 2. Austrian Conference Rheinland, die von 9. bis 10. Februar in Kooperation mit der Wiener Börse als virtuelle Veranstaltung ausgetragen wird, gibt es schon 24 Zusagen (nach 10 im Vorjahr). Dies mit hoher CEO/CFO-Power. Durch die aktuelle Stärke der voestalpine hat sich beim Aktienturnier presented by IRW-Press (http://www.boerse-social.com/tournament ) eine Zusatzfacette ergeben. Denn: Um den Wanderpokal für immer zu ...

