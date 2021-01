Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . Um 11:30 liegt der ATX mit +0.60 Prozent im Plus bei 3008 Punkten. Topperformer der PIR-Group sind Lenzing mit +2.87% auf 98.65 Euro, dahinter DO&CO mit +2.61% auf 63 Euro und Verbund mit +2.07% auf 75.325 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13876 (+0.20%). - erstmals seit Februar 2020 über ATX 3000 - Good News von der Baader Bank, grosse voestalpine-Chance an einer Nebenfront- PIR-News: S&T, Lenzing, Wienerberger, RBI, Do&Co, Warimpex, Andritz, Flughafen Wien, RCB- Unser Robot sagt: Warimpex, UBM, Lenzing und weitere Aktien auffällig- Kurze: SBO, KapschTrafficCom, voestalpine- European Lithium holt sich 7 Mio. AUD für u.a. Wolfsberg- Börsegeschichte 19.1.: David C. Davies, Index-Changes, SBO-Serie- Depots: Mozart ...

