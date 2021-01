Die Bundesregierung plant, am 20. Januar 2021 einen Entwurf zur Änderung des Verpackungsgesetzes vorzulegen. Damit setzt sie die Einwegkunststoff- und die Abfallrahmenrichtlinie der EU in nationales Recht um und entwickelt so das Verpackungsgesetz hinsichtlich ökologischer Anforderungen weiter. Die einschlägigen Wirtschaftsverbände begrüßen dies. Der Verband der Kunststofferzeuger Plastics Europe Deutschland (PED) und der Verband der Chemischen Industrie (VCI) unterstützen die im Entwurf zur Änderung des Verpackungsgesetzes enthaltenen Vorschläge zur Förderung von Abfallvermeidung und Kreislaufwirtschaft. ...

