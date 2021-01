Der Wettbewerb auf dem Streaming-Markt ist härter geworden. Doch Netflix ist zum Jahresende dank Serienhits wie "The Queen's Gambit", "Bridgerton" und "The Crown" dennoch stark gewachsen. Anleger quittieren diese Performance mit einem Kurssprung.In den drei Monaten bis Ende Dezember stieg die Zahl der zahlenden Abonnenten um 8,5 Millionen auf knapp 204 Millionen, wie Netflix am Dienstag nach US-Börsenschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...