Die aktuell längste Serie: Alibaba Group Holding mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 11.55%) - die längste Serie dieses Jahr: ADVA Optical Networking 7 Tage (Performance: 26.75%). Tagesgewinner war am Dienstag JinkoSolar mit 9,31% auf 63,39 (85% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -3,91%) vor Nemetschek mit 7,48% auf 59,60 (163% Vol.; 1W 3,29%) und Vipshop mit 4,96% auf 29,64 (199% Vol.; 1W 0,99%). Die Tagesverlierer: Valneva mit -4,64% auf 9,25 (96% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,00%), Deutsche Bank mit -4,01% auf 9,29 (97% Vol.; 1W -3,89%), Evotec mit -2,61% auf 28,77 (152% Vol.; 1W -1,34%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (11919,09 Mio.), Berkshire Hathaway (2581,52) und Nestlé ...

