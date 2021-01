Die aktuell längste Serie: Hypoport mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 17.60%) - die längste Serie dieses Jahr: Aumann 7 Tage (Performance: 34.30%). Tagesgewinner war am Dienstag European Lithium mit 39,05% auf 0,06 (304% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 52,63%) vor Baumot Group mit 21,74% auf 0,28 (180% Vol.; 1W -61,27%) und Verbio mit 13,12% auf 38,80 (162% Vol.; 1W 12,79%). Die Tagesverlierer: GVC Holdings mit -11,94% auf 13,97 (46% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -12,41%), CTS Eventim mit -7,17% auf 49,94 (210% Vol.; 1W -7,43%), Klondike Gold mit -4,12% auf 0,16 (82% Vol.; 1W 16,43%)Die höchsten Tagesumsätze hatten General Motors Company (7035,31 Mio.), Wells Fargo (2858,83) und Coca-Cola (2824,69) ....

